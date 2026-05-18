住宅設備メーカー大手のLIXILはトイレやキッチンなどを8月以降、順次値上げすると発表しました。値上げの対象となるのはトイレや浴室、キッチンといった水回りの住宅設備のほか、窓のサッシやドア、屋根や外壁の建材など11品目です。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、石油由来の原料やエネルギー価格が上昇していることが要因で、値上げ幅は平均で8〜15パーセントになるということです。住宅設備をめぐっては先月、TOTOが接着剤