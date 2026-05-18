＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】一回転して顔面強打のアクシデント（実際の様子）大相撲五月場所の九日目、大関・霧島が取組で顔面を負傷し出血するアクシデントが発生した。勝負が決した直後、勢い余って前方に一回転しながら土俵下へと真っ逆さまに転落。顔面を強打し、土俵下で顔をしかめて苦悶する痛々しい姿に館内は一時騒然となった。大関・霧島（音羽山）が、前頭五枚目・若元春（荒汐）を