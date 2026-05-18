関東や東京でも春グマが相次いで出没する異常事態が続く中、覆いかぶさるヒグマを鼻パンチで撃退した男性が当時の緊迫した様子を語りました。17日朝、北海道・士別市で78歳の男性が山菜採りを終えて車に乗ろうとしていたその時、体長約1.5メートルのヒグマが襲ってきたのです。クマに襲われた男性（78）：こうやって…威嚇するような感じで向かってきた。茂みから現れたクマは男性が大声を上げて威嚇すると、突進してきたというの