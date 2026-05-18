大相撲夏場所９日目（１８日、東京・両国国技館）、大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）が幕内豪ノ山（２８＝武隈）のはたき込みに屈してドロ沼の５連敗。２勝７敗となり、負け越しにリーチがかかった。今場所は横綱不在で大関陣に期待がかかるなか、琴桜は絶不調。単独首位を走る霧島（音羽山）と明暗が分かれている。土俵下で審判長を務めた尾上親方（元小結濱ノ嶋）は「琴桜は本来の相撲ではない。霧島は力強い」と指摘した。ＮＨ