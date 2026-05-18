映画監督のピーター・ジャクソン氏が、当時17歳だった女優のケイト・ウィンスレットにスクリーンでの「初キス」を経験させた過去を振り返った。 【写真】当時20歳そこそこ世界を虜にした「タイタニック」のローズ 「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズで知られるジャクソン監督だが、初期の監督作品でカメオ出演もしている1994年の犯罪ドラマ「乙女の祈り」にケイトは出演していた。