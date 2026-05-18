ReoNa（Photo by中井智久） 奄美大島出身の絶望系アニソンシンガー・ReoNaが、5月5日に池袋・アニメイトシアターで開催されたコンサート『AOM presents Cheer Concert「ReoNa -よりみち-」』に登場。記念すべき第1回となった本コンサートでは、アコースティックスタイルで「ANIMA」、最新曲「結々の唄」など全９曲を披露した。株式会社アニメイトの音楽ライブ企画「AOM（animate opportunity meeting）」の一環とし