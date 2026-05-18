2026年5月、ゲーム配信プラットフォーム「Steam」を運営するValveから「Steam Controller」が登場しました。ジャイロセンサー・トラックパッド・背面ボタンなど一般的なコントローラーにそろっている要素を全て備えているこの製品を借りられたので実際に触ってみました。Steam Controllerhttps://store.steampowered.com/hardware/steamcontroller?l=japaneseこれが「Steam Controller」の化粧箱。箱の内側には接続方法が書かれて