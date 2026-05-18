カリフォルニア州で、オンラインゲームのサービス終了後も購入者が遊び続けられるようにすることを目指す法案「Protect Our Games Act」が、州議会下院の歳出委員会を通過し、本会議での採決に進む見通しとなりました。法案は、ゲーム運営に必要なサービスを停止する場合、事業者の管理するサービスに依存しない形で動作するバージョンやパッチ、または全額返金を購入者に提供することを求めています。 Bill Text - AB-1921 Digita