◆テニス▽全仏オープン予選第１日（１８日、フランス・パリ）テニスの４大大会今季第２戦、全仏オープンの予選が開幕した。女子シングルスで世界ランキング２２１位の本玉真唯（安藤証券）が、シード撃破で予選１回戦を突破だ。過去２戦全敗、同１２８位で第１９シードのオーストラリア選手に、７−５、６−３のストレート勝ち。全仏予選５年連続出場で、４年連続での初戦突破となった。本玉は、過去、ツアー下部大会のハー