4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也が、22日発売のファッション雑誌『Ray』2026年7月号特別版で同誌初単独表紙を飾る。こちらをしっとりと見つめる眼差しに、一瞬で心を奪われるようなカットが採用された。【画像】ゆるふわかわいい！通常版の表紙を飾る乃木坂46・金川紗耶今号の大特集は「沼らせる夏。」超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部の坂井仁香が最新トレンド水着を紹介。WATWINGの連載企画は投票でベストオブ編集長