タレントのギャル曽根（40）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。調理師の専門学校卒業後、飲食店に就職していたことを明かした。鶏の手羽元のレシピを紹介する動画を公開。チューリップチキンの下処理をしながら、手間のかかる、この工程について「調理の学校で習った気がする」と明かした。「お弁当を結構作る調理の学校だった」と続け、「掃除もめっちゃさせられた」と専門学校時代の思い出を回想。「私の行ってた調