加害者家族であり被害者遺族――。 大山寛人さん（38）は死刑囚の息子であり、殺害された母親の息子でもある。2000年3月、広島で父親の大山清隆死刑囚が母親を殺害し、遺体を海に遺棄する事件が起きた。 大山さんは事故死と信じていたが、その後、報道で保険金目当ての殺害事件だと知る。当日の事件の詳細から事件後の大山さんの多難な人生まで話を聞いた。 事件当日、親子三人は夜釣りに向かった 2000年3月1日