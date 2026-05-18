お笑いコンビ・マユリカ（阪本、中谷）が、5月1日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催したイベント『マユリカのうなげろりん!! presents日本の大学いきましょか〜 冨島桜でイギギギギ！やる気はあるけどやめときます〜』の配信チケ【写真】『マユリカのうなげろりん!!』イベントより…さゆりにキスする中谷ット販売枚数が5万4000枚を突破した。これは単独芸人による公演・イベントのFANY Online Ticketの販売数で史上最多記録を更新