『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「運転の容疑者立ち会いで実況見分磐越道21人死傷バス事故」についてお伝えします。◇◇◇新潟県の北越高校の生徒ら、21人が死傷したバス事故。「マイクロバスが事故を起こした現場（福島・郡山市の磐越道）上空。白いワゴン車が1台、現場に到着。今、1人でて来た。下を向きながら警察関係者と歩いている」水色の履き物でゆっくりと歩く、若山哲夫容疑者。18日、警察ととも