ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は4日目を終えた。西山貴浩（39＝福岡）が崖っぷちから、はい上がった。4R2号艇で勝負駆け。1マークで引き波にハマり、バックでは最後尾に。道中で追うも5着が精いっぱいだった。ただ、ボーダーが下がって17位で準優に滑り込んだ。「言ったでしょ。予選突破の可能性はあると思っていました。ペラも叩き変えたし焼き入れしています。めちゃくちゃにしてやりますよ」。