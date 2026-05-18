愛知県警は18日、業務に必要ない銅製品を不正に発注し、勤務先だった中部電力のグループ会社「愛知電機」（同県春日井市）に約840万円の損害を与えたとして、背任の疑いで同社の元社員山口慎介容疑者（50）＝名古屋市＝を逮捕した。県警によると、取引業者から製品を受け取り、金属買い取り店に売却して飲食費などに使っていた。逮捕容疑は、2024年3〜4月ごろ、社内の手続きを経ず、銅スタッドと呼ばれる製品約1320キロ分を発注