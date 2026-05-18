女優藤原紀香（54）が18日、自身のインスタグラムを更新。美脚姿が反響を呼んでいる。この日、藤原が出演するYouTube「ゆるふわちゃんねる」で、俳優財木琢磨と初めて共演したことを報告。「おいしい国産の食材をいただきながら、仕事のこと、職のこと、そして素顔の話まで、爽やかで、まっすぐな彼の人柄が伝わる、心地よいゆる飲み時間となりました」とつづった。そして「6月から始まる舞台『罠』でも共演している、ざいざい（笑