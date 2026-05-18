家族の元に誕生した赤ちゃんと対面することとなったコーギーさん。想定外だった『微笑ましい対応』が話題になっているのです。 思わず頬が緩んでしまう尊い光景は、記事執筆時点で21万回を超えて表示されており、癒しを届けることとなったのでした。 【写真：『生まれたばかりの赤ちゃん』を目の前にした犬→想定外だった『愛おしすぎる行動』】 生まれたばかりの赤ちゃんを目の前にした犬 Xアカウント『@