5月13日から、クマとみられる動物の目撃情報が相次いだ広島市佐伯区で、18日からすべての小中学校で授業が再開されました。18日朝、13日から休校が続いていた広島市佐伯区の小学校では、保護者が付き添い登校する児童の姿も見られました。■保護者「（子どもが）『クマ怖いね』と言ってるので、まだ不安。」■保護者「週末が運動会なので、練習もできなくなるから早めに捕まってほしい。」クマが現れたのは13日の早朝。佐伯