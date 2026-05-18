5月15日、広島県で今年初の「真夏日」を観測しましたが、この時期に気をつけないといけないのが「熱中症」です。熱中症対策についてお伝えします。広島市消防局管内では18日も2人、熱中症傷病者が搬送されました。こちらのグラフが、2025年の熱中症で緊急搬送された人の推移です。ご覧いただいている通り、5月にも広島市では10人以上が熱中症で搬送されています。そこから人数が増え、6月には108人、7月には456人と増えて