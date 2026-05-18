世界最大規模の日本酒審査の開催を前に、会場となる東広島市で歓迎セレモニーが開かれました。東広島市で開かれたのは、世界最大規模のワイン審査会「インターナショナル・ワイン・チャレンジ」のSAKE部門開催のセレモニーです。県内の酒蔵や海外の審査員らが、広島の酒や食を通して交流しました。審査会には、過去最多となる1700点以上が出品され、11部門でチャンピオンの酒が選ばれます。毎年ロンドンで