作業の自動化を進めようとすると障壁となる傾向にあるのがブラウザの自動操作です。「Steel」は多少のコーディング力は要求されるもののAIエージェントによりPuppeteerなどを制御することによりブラウザの自動操作を可能にするツールです。steel-dev/steel-browser: 🔥 Open Source Browser API for AI Agents & Apps. Steel Browser is a batteries-included browser sandbox that lets you automate the web without