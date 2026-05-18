日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長が１８日、都内で定例会見を行い、不適切発言をした問題で今月１２日に北野貴裕副会長が「一身上の都合」で辞任したことについて「ＪＯＣにとっても大変残念なこと」と話した。北野氏が会長を務めていた日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟のミスで２月のミラノ・コルティナ五輪出場を逃した問題の聞き取り調査で不適切発言をしたと公式ホームページで公表し、謝罪の声