18日は異例の暑さに。近畿ではじめて5月に「猛暑日」となりました。 午前中から気温が上がった大阪市内。午後2時前には31.5度を観測し、今年初めて、真夏日となりました。 早くもハンディー扇風機で涼をとりながら歩く人の姿も。 「かなり暑くて通勤でも結構汗ばむ時期になっちゃったなと思います。（Qまだ5月ですが？）ね！半袖デビューが早いなと思っています」 さらに暑かったのは兵庫県豊岡市です。午