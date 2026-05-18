大阪ガスは兵庫県姫路市に開設した天然ガス発電所の竣工式を行いました。 竣工式が行われたのは「姫路天然ガス発電所」です。天然ガスを燃料とする火力発電所で、1号機は今年1月から、2号機も5月から運転を開始しています。 発電規模は2基計124万5200kWで、グループ最大の電力供給拠点になるということです。この発電所だけで一般家庭約100万世帯分の電力を発電できるそうで、データセンターの新設など