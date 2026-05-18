『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“林野火災注意”も…山林火災廃材燃やした火が延焼か」についてお伝えします。◇◇◇山の斜面は広範囲にわたり茶色く変色。木々は焼け落ち、むき出しの山肌が広がっていました。現場は、広島県福山市の山林。消防などによりますと、17日午後2時半ごろ、通行人から「枯れ草が燃えている」と通報がありました。廃材を燃やしていた火が燃え広がったとみられていて、福山市に