小池晃書記局長＝2024年12月共産党の小池晃書記局長は18日の記者会見で、沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆した事故を巡り、船の運航団体から死亡した同志社国際高（京都府）の生徒の遺族に対する直接謝罪の実現に期待感を示した。共産は運航団体のヘリ基地反対協議会の構成団体。小池氏は「協議会が努力していると聞いているので、実現するよう進めてほしい」と語った。事故を巡っては、田村智子委員長が17日に那覇市で開かれ