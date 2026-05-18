総菜市場が拡大するなか、ナチュラルローソンは、店内で焼き上げる惣菜などの売り上げを4割増やすことを目指します。ナチュラルローソンが19日から順次発売するのは、海老にらまんじゅうなど店内のオーブンで焼き上げる総菜です。仕事で忙しい20代から40代の男女をターゲットに、（小籠包やキッシュなどの）手軽な「出来たて」の惣菜を提供することで、店内で焼き上げるパンと惣菜の売り上げを前の年度と比べて4割増やす狙いです。