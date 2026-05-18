霧島（左）が寄り倒しで若元春を下す＝両国国技館大相撲夏場所9日目（18日・両国国技館）2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒して勝ち越し、単独首位に立った。大関琴桜は豪ノ山にはたき込まれて7敗となった。新関脇2人はそろって白星。琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目を挙げ、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗とした。若隆景は2敗目。1敗の霧島を若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤凌駕の5人