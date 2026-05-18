現役時代に近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が１８日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に生出演し、メジャー球団からの“サトテル株”が急上昇している現状を明かした。番組内では米ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、ア・リーグ単独トップの１７本塁打をマークしている現状を紹介。金村氏は「村上宗隆が打てば打つほど、佐藤輝の値打ちがどんどん上がっていくからね」と打率３