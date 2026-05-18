俳優の新木優子（３２）が１８日、大阪市内で行われた「ハウスオブディオール心斎橋」のオープンイベントに出席。４月１１日に元Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰで俳優の中島裕翔（３２）との結婚を発表後、初めて公の場に姿を見せた。２１日にオープンする同店の豪華な内装を見渡し「一歩足を踏み入れた時に、ディオールのアイコニックな…私の持っているシガールのバッグだったりとか、右を見ても左を見ても素敵なアート