気候学者らによる国際研究チーム「ワールド・ウェザー・アトリビューション」は、６月に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、４試合に１試合は熱中症リスクの高い環境で行われる恐れがあるとする分析結果を発表した。チームは「気候変動の影響でリスクが急増している」と訴える。チームはカナダ、米国、メキシコの１６会場で予定する全１０４試合について、気温や湿度などから算出する「暑さ指数」を