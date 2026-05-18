ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は4日目を終えた。4日目5Rをインから押し切った佐々木完太（29＝山口）が今節初勝利を挙げた。得点率は5.60まで上がったが、わずかに届かず予選突破はならなかった。「出足、行き足がいい。伸びは最後に少し出てくる人もいるが行き足がいいので気にならない。足は全体的にいい」と44号機は軽快な動きを見せている。準優組がいない5日目は機力で優位に立てそうだ。2R