女優・芳根京子が１８日までに自身のＳＮＳを更新。公開した撮影ショットが話題を呼んでいる。インスタグラムに「ウェンディ＆ピーターパンのお稽古の日々を過ごしてます。投稿が滞ってしまったので取材の時のお写真を...」とつづり、複数枚の写真をアップ。白いジャケットにスカートを合わせた衣装で、ショート丈のインナーとスカートの間からはお腹がチラリ。筋が入っているように見え、芳根のキュートなイメージとは異な