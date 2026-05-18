日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」やＴＢＳ「上田晋也のサンデーＱ」などに出演している医師の木村好珠さんが、意外なオフ姿を披露した。「ＦＡｃｕｐ優勝嬉しいーー！国内ニ冠セメーニョえぐい！！」と記し、サッカーのマンチェスター・シティＦＣのユニホーム姿の写真を１７日のＳＮＳにアップした。チェック柄のスカートにスニーカーを合わせ「朝からこれで現場いりした」と明かしている。「＃ユニフォーム女