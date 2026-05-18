ウクライナのゼレンスキー大統領の元側近で、資金洗浄の疑いで拘束されていたイエルマーク前大統領府長官が保釈されました。ウクライナメディアによりますと、イエルマーク氏は18日、1億4000万フリブニャ（約5億円）の保釈金が全額納付されたため保釈されたということです。イエルマーク氏は今後、パスポートの提出や電子監視ブレスレットの装着などが義務づけられ、移動が制限されます。イエルマーク氏は、エネルギー関連の取引で