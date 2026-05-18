生活保護を受給している母が亡くなった場合、葬儀費用の負担に不安を感じる方も多いでしょう。突然のできごとで十分な貯蓄がない場合、費用面の負担は大きな問題になります。 結論からいうと、一定の条件を満たせば、生活保護制度の「葬祭扶助」を利用し、自治体から最低限の葬儀費用の支援を受けられる可能性があります。ただし、家族の収入や生活状況によっては対象外となり、家族負担になる場合もあります。 この