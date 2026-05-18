任期満了に伴う珠洲市長選挙が17日告示され現職と新人による一騎打ちの戦いとなりました。争点は、地震と豪雨からの町の再生です。一騎打ちとなった珠洲市長選挙。立候補したのは6選を目指す泉谷 満寿裕候補と前市議会議員の浦秀一候補です。 ■泉谷候補：「より魅力ある最先端の珠洲市、再び珠洲市が胸を張れるようみなさんと共に取り組んでまいりますので、ぜひみなさん 一緒に戦ってください」■浦候補：「これまでのトッ