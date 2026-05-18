【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の秋野暢子が5月18日、自身のInstagramを更新。Tボーンステーキの骨を活用した愛犬の食事を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「本物の肉は絶対喜ぶ」Tボーンの骨活用した愛犬ご飯◆秋野暢子、Tボーンの骨活用した愛犬ご飯秋野は「昨日、レストランで食べたTボーンの骨を貰ってきて 今朝の小夏千夏の朝ごはんに少し入れてあげました。もう一度しっかり焼いて ホンの少しだけ、いつものカリカリと