【モデルプレス＝2026/05/18】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が5月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「脚のラインが綺麗」と話題のミニスカショット◆カズハ、美脚際立つミニスカショット披露カズハは、床に座りカメラを見つめるソロショットを投稿。ビビッドグリーンのカーディガンにパステルピンクのミニスカートを合わせた美しい