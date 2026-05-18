【モデルプレス＝2026/05/18】女優の吉瀬美智子が5月17日、自身のInstagramを更新。現在出演中のTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の撮影現場への差し入れを公開した。【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「可愛くて捨てられない」“作中登場イラスト”入った大量差し入れ◆吉瀬美智子、差し入れ2品公開吉瀬は「6話の垂れ幕イラストをチロルチョコにして、名前入りスパムおにぎりも差し入れ」とコメント。出演者の似