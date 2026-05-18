学問の神様をまつる太宰府天満宮の本殿が124年ぶりの大改修を終え18日、公開されました。 ■中村安里記者「屋根が完成しています。重厚感がありますね。曲線が美しいですし、太陽に当たると光沢があるようにも見えます。」124年ぶりの大規模改修を終えて、18日に内覧会が行われた太宰府天満宮の本殿。 学問の神様としてまつる菅原道真が亡くなってから来年で1125年の節目となるのを前に、色鮮やかに生まれ変わりました。今