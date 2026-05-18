北佐久郡軽井沢町に豪華アスリートが集まりました。子どもたちと一緒にスポーツを楽しむ恒例のイベントです。「ナイスボール」元メジャーリーガーの岩隈久志さんに、元なでしこジャパンで日本を世界一へと導いた澤穂希さん。さらに、四大大会で通算50回の優勝を果たした車いすテニスの国枝慎吾さんも。軽井沢町で開かれた「軽井沢スポーツ祭」には、世界で活躍したアスリート16人