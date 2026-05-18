この夏、指先のおしゃれをアップデートしたい方に注目してほしいのが、HOMEIから登場する限定コレクション「Butterfly Flash Magnet（バタフライ フラッシュ マグネット）」♡2026年6月上旬より、全国のロフト・PLAZAなどのバラエティショップにて順次発売されます。蝶の羽のような繊細な輝きをイメージした全4色は、夏の日差しに映える幻想的なカラーばかり。簡単に本格ジェルネイルを楽しめるHOMEIならで