Ｊリーグの各クラブが地元自治体や企業、住民、サポーターらと連携し、地域が抱える社会課題の解決や共通のテーマに取り組む、Ｊリーグの社会連携活動（シャレン！）の中から、特に社会に幅広く共有していきたい活動を表彰する「２０２６Ｊリーグシャレン！アウォーズ」の表彰式が１８日、東京・丸の内の明治安田ホール丸の内で開催された。７回目となった今回は、２０２５年シーズンに実施された４１０９回の活動のうち、Ｊリ