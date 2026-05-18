アフタヌーン創刊40周年を記念して開催される『アフタヌーン40周年展』の参加予定作品が追加発表された。『ディスコミュニケーション』『もっけ』といった往年の名作から、『BLAME!』『青野くんに触りたいから死にたい』『なるたる』など根強い人気を誇る作品、『ヒストリエ』『7人の眠り姫』など現在連載中の作品まで、世代を超えて愛されてきた作品群を、原画や資料展示を通して体感できる展示会となる。【画像】配布される『