5月18日は「国際博物館の日」です。今年は月曜日に当たることから、中国の国家文物局は全国の博物館に、通常の月曜休館の慣例を見直し、18日は通常通り一般公開するよう呼びかけました。北京市では5月17日、「2026北京博物館シーズン」が始まりました。また、「トウモロコシ・黄金・アメリカヒョウ（ジャガー）−マヤ・アンデス古代文明特別展」も開幕しました。2026北京博物館シーズンは3カ月余りにわたって開催され、5月を文化創