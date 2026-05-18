占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。今回は「トイレとシンクと金運」について、解説します。トイレとシンクと金運の関係「金運を上げたいなら、トイレ掃除をするといい」こんな話を聞いたことはありませんか？ また、最近では、「シンクもピカピカに磨くこと」と付け足されたりしています。要は、水回りの清潔ですね。しかし、なぜ水回りを美しく保つと金運が上がっていくのか、分かるようで分からない