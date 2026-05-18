きょうの山形県内は晴れて各地で気温が上がりました。山形で３３度となるなど、県内１２の地点で３０度を超え真夏日となりました。 【写真を見る】暑さ対策は“スプリンクラー”真夏日の中、さくらんぼシーズンの準備も大詰め今年も全国においしいさくらんぼを！（山形・上山市） 正午ごろの上山市です。強い日差しが降り注ぎ、日陰で休んだり日傘をさしたりする人の姿が見られました。 県内はきょうも朝から気