磐越道で18日午後、作業中の車に軽乗用車が追突する事故がありました。新津ICと新潟中央JCTの間が通行止めとなりましたが、先ほど解除されました。 事故があったのは、磐越自動車道・下り線の新津西IC付近です。警察などによりますと、18日午後3時ごろ、路側帯で作業していた車に軽乗用車が追突し、3人がケガをしました。このうち1人は重傷とみられ、2人が軽傷です。 NEXCO東日本によりますと、この事故の影響で磐越自動